أفيخاي أدرعي يُبارك لقطر.. ماذا كتب؟

رام الله - دنيا الوطنعلق الجيش الإسرائيلي على فوز المنتخب القطري التاريخي بكأس آسيا 2019، مشيراً إلى أن قطر حققت إنجازاً تاريخياً.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على (تويتر): "مبروك لمنتخب قطر على الفوز بكأس آسيا 2019".وأضاف أدرعي: "مثل النتيجة، التي توقعناها في الاستطلاع، مبروك لمنتخب قطر كأس آسيا 2019… كل الاحترام".يشار إلى أن المنتخب القطري، فاز على نظيره الياباني (3-1)، في المباراة، التي أقيمت بينهما، يوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات، ليتوج لأول مرة في تاريخه بهذه البطولة.