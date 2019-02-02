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أفيخاي أدرعي يُبارك لقطر.. ماذا كتب؟

أفيخاي أدرعي يُبارك لقطر.. ماذا كتب؟
أفيخاي أدرعي
رام الله - دنيا الوطن
علق الجيش الإسرائيلي على فوز المنتخب القطري التاريخي بكأس آسيا 2019، مشيراً إلى أن قطر حققت إنجازاً تاريخياً.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على (تويتر): "مبروك لمنتخب قطر على الفوز بكأس آسيا 2019".

وأضاف أدرعي: "مثل النتيجة، التي توقعناها في الاستطلاع، مبروك لمنتخب قطر كأس آسيا 2019… كل الاحترام".

يشار إلى أن المنتخب القطري، فاز على نظيره الياباني (3-1)، في المباراة، التي أقيمت بينهما، يوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات، ليتوج لأول مرة في تاريخه بهذه البطولة.

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