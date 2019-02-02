أفيخاي أدرعي يُبارك لقطر.. ماذا كتب؟
رام الله - دنيا الوطن
علق الجيش الإسرائيلي على فوز المنتخب القطري التاريخي بكأس آسيا 2019، مشيراً إلى أن قطر حققت إنجازاً تاريخياً.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على (تويتر): "مبروك لمنتخب قطر على الفوز بكأس آسيا 2019".
وأضاف أدرعي: "مثل النتيجة، التي توقعناها في الاستطلاع، مبروك لمنتخب قطر كأس آسيا 2019… كل الاحترام".
يشار إلى أن المنتخب القطري، فاز على نظيره الياباني (3-1)، في المباراة، التي أقيمت بينهما، يوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات، ليتوج لأول مرة في تاريخه بهذه البطولة.
علق الجيش الإسرائيلي على فوز المنتخب القطري التاريخي بكأس آسيا 2019، مشيراً إلى أن قطر حققت إنجازاً تاريخياً.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على (تويتر): "مبروك لمنتخب قطر على الفوز بكأس آسيا 2019".
وأضاف أدرعي: "مثل النتيجة، التي توقعناها في الاستطلاع، مبروك لمنتخب قطر كأس آسيا 2019… كل الاحترام".
يشار إلى أن المنتخب القطري، فاز على نظيره الياباني (3-1)، في المباراة، التي أقيمت بينهما، يوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات، ليتوج لأول مرة في تاريخه بهذه البطولة.
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