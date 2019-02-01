شؤون فلسطينية

مجهولون يطلقون 8 رصاصات على طبيب فلسطيني بقلقيلية

مجهولون يطلقون 8 رصاصات على طبيب فلسطيني بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
 قام مجهولون، مساء الجمعة بإطلاق النار على طبيب، من سكان محافظة قلقيلية.

وافاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات الشرطة حول قيام أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية باطلاق النار باتجاه طبيب من سكان مدينة قلقيلية، اثناء تواجده امام عيادته في بلدة حبلة جنوب شرق قلقيلية و اصابته بثمانية أعيرة نارية، بالارجل وتم نقله الى المشفى العربي التخصصي بنابلس، وتحريك قوة من المباحث للمكان و قوة من الاجهزة الامنية للمشفى.

واضاف ارزيقات ان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة وضبطت الدراجة النارية وما زال العمل مستمر لاحضار  الفاعل.

أخبار ذات صلة

القريناوي: يجب عدم مساومة ومقايضة أهداف مسيرات العودة

القريناوي: يجب عدم مساومة ومقايضة أهداف مسيرات العودة

منظمة التحرير تهنئ اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة

منظمة التحرير تهنئ اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة

شبكة المنظمات الأهلية: نرفض قبول التمويلات الأمريكية المشروطة

شبكة المنظمات الأهلية: نرفض قبول التمويلات الأمريكية المشروطة

رسالة &#34;أبو مازن&#34; إلى الأمير تميم بعد فوز قطر بكأس أمم آسيا

رسالة "أبو مازن" إلى الأمير تميم بعد فوز قطر بكأس أمم آسيا

الديمقراطية: مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار

الديمقراطية: مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار

محلل سياسي: إيقاف المساعدات الأمريكية محاولة لابتزاز السلطة لإتمام صفقة القرن

محلل سياسي: إيقاف المساعدات الأمريكية محاولة لابتزاز السلطة لإتمام صفقة القرن

بحر: قضية الأسرى ستُحل بصفقة تبادل مشرفة وكبيرة

بحر: قضية الأسرى ستُحل بصفقة تبادل مشرفة وكبيرة

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته قطع أثرية في نابلس

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته قطع أثرية في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

القريناوي: يجب عدم مساومة ومقايضة أهداف مسيرات العودة

القريناوي: يجب عدم مساومة ومقايضة أهداف مسيرات العودة

منظمة التحرير تهنئ اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة

منظمة التحرير تهنئ اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة

شبكة المنظمات الأهلية: نرفض قبول التمويلات الأمريكية المشروطة

شبكة المنظمات الأهلية: نرفض قبول التمويلات الأمريكية المشروطة

الديمقراطية: مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار

الديمقراطية: مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار

محلل سياسي: إيقاف المساعدات الأمريكية محاولة لابتزاز السلطة لإتمام صفقة القرن

محلل سياسي: إيقاف المساعدات الأمريكية محاولة لابتزاز السلطة لإتمام صفقة القرن

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته قطع أثرية في نابلس

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته قطع أثرية في نابلس

الجماهير الفلسطينية تُشيع جثمان الشهيد &#34;مجد مطير&#34;

الجماهير الفلسطينية تُشيع جثمان الشهيد "مجد مطير"

الرئيس عباس يهنئ عون والحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الرئيس عباس يهنئ عون والحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

منوعات

دينا: أقبل تمثيل دور شاذة جنسياً وأرقص في حفلات المثليين

دينا: أقبل تمثيل دور شاذة جنسياً وأرقص في حفلات المثليين

حسناء بوليوود &#34;آمي جاكسون&#34; ستدخل &#34;القفص الذهبي&#34; قريباً.. شاهد سعيد الحظ

حسناء بوليوود "آمي جاكسون" ستدخل "القفص الذهبي" قريباً.. شاهد سعيد الحظ

كندة علوش تشوّق جمهورها بصورة لطفلتها

كندة علوش تشوّق جمهورها بصورة لطفلتها

ما حقيقة إصابة محمد حداقي بجلطة دماغية؟

ما حقيقة إصابة محمد حداقي بجلطة دماغية؟

محمود الجندي: لو أحمد الفيشاوي ابني كنت تبرأت منه ولا علاقة له بالرجولة

محمود الجندي: لو أحمد الفيشاوي ابني كنت تبرأت منه ولا علاقة له بالرجولة

شاهد: بعد الاعتزال والحج زيزي مصطفى ترقص مجدداً وتتفوق على نجوى فؤاد

شاهد: بعد الاعتزال والحج زيزي مصطفى ترقص مجدداً وتتفوق على نجوى فؤاد

شاهد: رانيا يوسف تقدّم نصائح لمتابعيها بملابس النوم

شاهد: رانيا يوسف تقدّم نصائح لمتابعيها بملابس النوم

إعلامية مصرية تعرض نفسها ومواصفاتها كسلعة: &#34;اللي هيخطفني هو الكسبان&#34;

إعلامية مصرية تعرض نفسها ومواصفاتها كسلعة: "اللي هيخطفني هو الكسبان"

الظهور الأول لأنجلينا جولي مع براد بيت بعد غياب طويل

الظهور الأول لأنجلينا جولي مع براد بيت بعد غياب طويل

شاهد ماذا ارتدت ماريا كاري أخيراً في أول حفل فني لها بالسعودية

شاهد ماذا ارتدت ماريا كاري أخيراً في أول حفل فني لها بالسعودية

عربي

الأمير تميم يُعلق على فوزه بلاده بكأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه

الأمير تميم يُعلق على فوزه بلاده بكأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه

بماذا أخبر الرئيس الصيني أمير قطر؟

بماذا أخبر الرئيس الصيني أمير قطر؟

البشير: الرئيس يتغير بالاقتراع وليس بالفيسبوك

البشير: الرئيس يتغير بالاقتراع وليس بالفيسبوك

توكل كرمان: سأقاضي الإمارات بعد تجسسها على هاتفي

توكل كرمان: سأقاضي الإمارات بعد تجسسها على هاتفي