مجهولون يطلقون 8 رصاصات على طبيب فلسطيني بقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنقام مجهولون، مساء الجمعة بإطلاق النار على طبيب، من سكان محافظة قلقيلية.وافاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات الشرطة حول قيام أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية باطلاق النار باتجاه طبيب من سكان مدينة قلقيلية، اثناء تواجده امام عيادته في بلدة حبلة جنوب شرق قلقيلية و اصابته بثمانية أعيرة نارية، بالارجل وتم نقله الى المشفى العربي التخصصي بنابلس، وتحريك قوة من المباحث للمكان و قوة من الاجهزة الامنية للمشفى.واضاف ارزيقات ان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة وضبطت الدراجة النارية وما زال العمل مستمر لاحضار الفاعل.