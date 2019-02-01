منظمة التحرير تهنئ اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنتوجهت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، باسمها وباسم الشعب الفلسطيني بأطيب التهاني للشعب اللبناني وللرؤساء، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والاحزاب والقوى السياسية في لبنان والمراجع الدينية، لمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية.وأعربت الفصائل عن سعادتها بهذا الاستحقاق الوطني، آملا "استمرار وتعزيز التوافق الوطني كي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية والأمنية الناجمة عن التهديدات الصهيونية للسيادة اللبنانية، وان تحقق في الوقت نفسه برامجها الوطنية للتنمية الشاملة في لبنان وتوفير الامن والرخاء والهدوء والإستقرار والتقدم والإزدهار والمزيد من التنسيق والتعاون لتطوير العلاقات الاخوية اللبنانية والفلسطينية.كما أملت أن "تنال الحكومة اللبنانية ثقة المجلس النيابي، وأن يأخذ بيانها الوزاري في الإعتبار منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الإنسانية والمدنية والإجتماعية، ليتمكنوا من العيش الكريم في كنف سيادة الدولة ورعايتها الأخوية حتى تحقيق عودتهم الى أرضهم وديارهم في فلسطين".