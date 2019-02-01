رسالة "أبو مازن" إلى الأمير تميم بعد فوز قطر بكأس أمم آسيا

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة، أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بفوز المنتخب القطري الشقيق ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019.ووفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا)، فقد قال الرئيس عباس، في برقية التهنئة: "يسرنا أن نتقدم إليكم باسمي شخصيا وباسم شعبنا الفلسطيني، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة فوز المنتخب القطري الشقيق ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019، راجين لكم ولشعبكم، بهذه المناسبة، المزيد من النجاحات والتقدم والرخاء".