محلل سياسي: إيقاف المساعدات الأمريكية محاولة لابتزاز السلطة لإتمام صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنقال أشرف عكة، المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف عكة، إن السلطة الفلسطينية تحاول استدراج قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس الأمريكي على اعتبار أن هذا القانون قد يفتح المجال للمواطنين الأمريكيين التقدم بشكاوى ضد السلطة الفلسطينية وهذا ما يدفع بالضرورة إلى مقاضاة السلطة الفلسطينية.جاء ذلك تعقيبًا على إعلان أحد المسؤولين الأمريكيين، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع المساعدات المقدمةلقطاع غزة والضفة الغربية، مضيفًا أنه بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، قمنا بتعليق بعض المشاريع والبرامج الممولة في الضفة الغربية وغزة.وأضاف عكة لفضائية الغد، أن هناك محاولات لابتزاز السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل السير قُدمًا نحو صفقة القرن، لافتًا إلى أن السلطة الفلسطينية قد تلجأ إلى حاضنة عربية وإقليميةودولية جديدة كالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لسد احتياجات الشعب بعد إيقاف المعونة.وأشار المحلل السياسي، إلى أن هذه القرارات هي محاولة لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين القبول بعملية التسوية.