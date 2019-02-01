تعرف على الحالة الجوية طوال الأسبوع المقبل

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-7 16-6 17-8 بيت لحم 14-7 16-6 17-8 رام الله والبيرة 13-6 15-5 16-7 طولكرم 19-9 21-8 22-10 نابلس 15-8 17-7 18-9 قلقيلية 19-9 21-8 22-10 جنين 18-7 20-6 21-8 سلفيت 14-7 16-6 17-8 طوباس 18-7 20-6 21-8 روابي 15-8 17-7 18-9 الخليل 14-6 15-5 16-7 غزه 18-10 20-9 21-11 أريحا 22-10 24-9 25-11 خانيونس 18-10 20-9 21-11 الأغوار الشمالية 20-9 22-8 23-10 رفح 19-9 19-8 22-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، السبت، غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار، بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة الى شديدة البرودة والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الاحد، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الاثنين، فيكون الجو صافياً بوجه عام ، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والله تعالى أعلم