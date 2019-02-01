برئاسة هنية.. وفد حمساوي يزور القاهرة هذا الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنأكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن وفدًا قياديًا من حركته، سيزور العاصمة المصرية القاهرة، هذا الأسبوع.وقال الحية، وفق ما نقلت عنه صحيفة (الاستقلال): إن وفدًا من قيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنيّة سيتوجه إلى القاهرة، هذا الأسبوع؛ لبحث مجمل الحالة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسُبل مواجهة التحديات وترتيب البيت الداخلي".وأوضح أن زيارة وفد حماس إلى القاهرة سيتم من خلالها استكمال القضايا، التي تم بحثها اليوم مع الوفد الأمني المصري، والأمم المتحدة، في قطاع غزة.