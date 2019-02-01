شاهد: ثلاث طائرات شراعية إسرائيلية فوق المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناطلق الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، ثلاث طائرات شراعية حلقت فوق المسجد الاقصى المبارك، في تحد واستفزاز جديدين لمشاعر اهالي المدينة المقدسة ولكافة المسلمين.وأفادت الوكالة الرسمية، بأن ثلاثة أشخاص حلقوا بالطائرات الثلاث فوق المسجد الاقصى ونزلوا في الحي اليهودي.وتعتبر هذه من المرات النادرة التي تحلق بها طائرات شراعية فوق الأقصى.