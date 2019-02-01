الجماهير الفلسطينية تُشيع جثمان الشهيد "مجد مطير"

رام الله - دنيا الوطنشيعت الجماهير الفلسطينية، في محافظة رام الله والبيرة، مساء الجمعة، جثمان الشهيد مجد مطير (26عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم.وانطلق الموكب، من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم، حيث جرى وداع الشهيد من قبل عائلته وأصدقائه، ومن ثم سار الموكب باتجاه المسجد الكبير حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل مواراته الثرى.وحمل المشيّعون جثمان الشهيد على الأكتاف، وقد لف بالعلم الفلسطيني، وطافوا به أزقة المخيم، حاملين الأعلام والرايات الفلسطينية، مرددين الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال.وكانت سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد مطير عند معسكر "عوفر" الاحتلالي، بعد أن كان محتجزا لديها منذ الـ13 من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.واستشهد مطير برصاص جنود الاحتلال في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، حيث ترك ينزف إلى أن استشهد.