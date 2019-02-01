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الأمير تميم يُعلق على فوزه بلاده بكأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه

الأمير تميم يُعلق على فوزه بلاده بكأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه
رام الله - دنيا الوطن
علق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على فوز منتخب بلاده التاريخي، بلقب كأس آسيا لأول مرة.

وكتب تميم بن حمد على صفحته بموقع (تويتر): "ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا ٢٠١٩".

وأضاف: "ألف تحية لأبطالنا وللجهازين الفني والإداري، الذين جعلوا هذه البطولة إنجازا عربيا وقدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام الملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير". 



بدوره، علق وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على فوز منتخب بلاده التاريخي بكأس آسيا 2019، وقدم وعد قال إنه العالم سيشاهده عام 2022.

وكتب وزير الخارجية القطري على (تويتر): "المنتخب القطري يتوج بكأس آسيا بامتياز واستحقاق، فخورون بهذا الإنجاز التاريخي القطري والعربي".

وأضاف: "بهذا الفريق الشاب المحترف، الذي أثبت المنتخب قدرته وموهبته في أقوى البطولات الإقليمية (كأس آسيا 2019).

وتابع: "الوعد كأس العالم في قطر 2022".

يشار إلى أن المنتخب القطري فاز على نظيره الياباني (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في الإمارات.

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