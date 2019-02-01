شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ عون والحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الرئيس عباس يهنئ عون والحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
هنئ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وتمنى الرئيس عباس، دوام الاستقرار والازدهار للبنان الشقيق الذي وقف ويقف دائما الى جانب شعبنا وقضيته العادلة، بحسب ما نشرت الوكالة الرسمية (وفا).

يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبناني، سعد الدين الحريري، قدم تشكيلته الوزارية، أمس الخميس، لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في القصر الجمهوري، بعد حوالي 9 أشهر على التكليف.

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