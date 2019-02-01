شؤون فلسطينية

أبو شهلا: حماس تُمارس الانحدار الوطني ولا يعنينا تحالفها مع دحلان

أبو شهلا: حماس تُمارس الانحدار الوطني ولا يعنينا تحالفها مع دحلان
خاص دنيا الوطن– احمد العشي
أكد فيصل أبو شهلا القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الحاجة والضرورة، جاءت لتشكيل الحكومة الفصائلية، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لافتاً إلى أنه بعد تشكيل حكومة الوفاق من مستقلين ولفترة محدودة، لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، ولم يكن مقدراً لها أن تواصل عملها خلال فترتها.

وقال أبو شهلا في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": "كانت فترة حكومة الوفاق الوطني من ستة أشهر إلى عام، وذلك حسب اتفاق الشاطئ، لكن للأسف لم تُمكن من القيام بواجبها ودورها، حيث تم تعطيلها، كما تم الاعتداء وتفجير موكب الدكتور رامي الحمد الله أثناء زيارته إلى قطاع غزة، برفقة مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، لافتتاح محطة الصرف الصحي".

وأضاف: "كما أن الوزراء لم يستطيعوا ممارسة عملهم في وزاراتهم، حتى وصلنا إلى اتفاق أكتوبر 2017 الذي تم توقيعه في جمهورية مصر العربية، واعتمدته الفصائل في الشهر الذي يليه خلال اجتماع في القاهرة ووافقت عليه، والذي كان ينص على تمكين الحكومة؛ حتى تستطيع القيام بدورها، ولكن لم يحدث ذلك في قطاع غزة".

وبين أبو شهلا، أنه مع استمرار هذا الانقسام، وفصل قطاع غزة عن الوطن، والمشاريع في هذا القطاع، وتحويل الانقسام إلى انفصال، تم الإعلان عن تشكيل حكومة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، موضحاً أن المنظمة هي صاحبة الولاية على السلطة الفلسطينية.

وأشار أبو شهلا إلى أن حركة فتح، أصدرت قراراً، وتم اعتماده من الرئيس محمود عباس، بتشكيل هذه الحكومة، معلناً أن هناك اتصالات مع كافة فصائل المنظمة؛ لتشارك فيها لتكن حكومة فصائل منظمة التحرير؛ لتتحمل مسوليتها في المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، قال أبو شهلا: "المشاورات مستمرة، وهناك اجتماعات ما بين اللجنة المنبثقة عن اللجنة المركزية لحركة فتح والفصائل؛ للاتفاق على برنامج هذه الحكومة، ومشاركة الجميع فيها".

وحول موقف بعض الفصائل بعدم المشاركة في هذه الحكومة، أوضح القيادي في فتح، أن حركة حماس والجهاد الإسلامي، ليسوا أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، وقد رفضوا منذ البداية، المشاركة سواء في المجلس الوطني أو المركزي، كما لم يقدموا طلباً لمنظمة التحرير.

وقال: "الحوارات موجودة، ولم نبلغ بموقف نهائي من الفصائل التي قالت إنها لن تشارك، حيث كان بالأمس تصريح للدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية، وقد أكد أن هناك احتمالية للمشاركة، كما سيكون لنا اجتماعات واتصالات مع الجبهتين الشعبية والديقمراطية، ونأمل المشاركة".

وأضاف: "نحن في حركة فتح، أيدينا ممدودة لفصائل المنظمة، وسنسعى لأن يكون هناك مشاركة للجميع، لأن الوضع السياسي يستدعي المشاركة من الجميع".

وتابع أبو شهلا بقوله: "الذي رفض المشاركة، فإن موقفه مستغرب، لأنه كان يدعو خلال الفترة الماضية إلى أن تشكل حكومة وحدة وطنية، وتتحمل المسؤولية، ولكن الآن الذي يتراجع عن المشاركة في حكومة فصائل المنظمة، فإنه سيتحمل المسؤولية أمام شعبه وقضيته.

وحول نية حركة حماس، العودة إلى اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وصف أبو شهلا، ذلك بالمستغرب وطنياً، لافتاً إلى أنها رفضت أن تمكن حكومة التوافق الوطني، وتنفيذ اتفاقات المصالحة منذ عام 2011 وحتى تاريخ، مستائلاً: "هل تسعى حركة حماس لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية؟، وهل تريد أن تستمر سيطرتها على القطاع؟، وهل تريد الانتخابات؟".

وأضاف: "حين تتحدث حركة حماس عن لجنة إدارية أو أي شيء آخر في قطاع غزة، هذا يتساوق مع (صفقة القرن)، وهذا ما تريده حماس؟، وبالتالي يجب أن يكون هناك عقلاء لديها، كما يجب أن تتوقف حماس عن هذا الانحدار في المشروع الوطني، الذي تقوده بفصل غزة عن الضفة".

وتابع أبو شهلا بقوله: "هذا سيناريو يدين من يتحدث باللجنة الإدارية، فلو أعطت حركة حماس حكومة التوافق، الفرصة لأداء عملها، لأجريت الانتخابات، وبالتالي المطلوب من حماس أن تراجع نفسها، وأن يتحرك العقلاء فيها، وألا تستمر في هذا المسلسل الانحداري النتائج عن استمرار الانقلاب، وسطرتها على قطاع غزة".

وفيما يتعلق بدعوة التيار الإصلاحي الذي يقوده محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح، للتحالف مع حركة حماس في الانتخابات، قال أبو شهلا: "إذا أرادت حركة حماس الدخول للانتخابات، فلتتحالف مع من تريد، فإذا كان هناك تيار تريد حماس أن تتحالف معه، فهذا شيء لا يخصنا".

في سياق ذي صلة، أكد القيادي في حركة فتح، أن جمهورية مصر العربية لم تقصر في محاولتها لإنهاء الانقسام، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الذهاب الى العاصمة الروسية موسكو لإجراء الحوار، لن يحقق شيئاً.

وقال: "الرئيس أبو مازن يمد يده لحماس، ويقول لهم تعالوا لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ولكن حماس رفضت تنفيذ الاتفاقات، وبالرغم من ذلك، سنذهب إلى موسكو، وسنرى إلى أين سيصل الأمر".

أخبار ذات صلة

مركز القدس: 11 شهيداً خلال كانون الثاني 2019

مركز القدس: 11 شهيداً خلال كانون الثاني 2019

صحيفة: اتفاق على تطوير العمل بمعبر رفح وزيادة التبادل التجاري مع مصر

صحيفة: اتفاق على تطوير العمل بمعبر رفح وزيادة التبادل التجاري مع مصر

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

مجهولون يُطلقون ثماني رصاصات على طبيب فلسطيني بقلقيلية

مجهولون يُطلقون ثماني رصاصات على طبيب فلسطيني بقلقيلية

القريناوي: يجب عدم مساومة ومقايضة أهداف مسيرات العودة

القريناوي: يجب عدم مساومة ومقايضة أهداف مسيرات العودة

منظمة التحرير تهنئ اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة

منظمة التحرير تهنئ اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة

شبكة المنظمات الأهلية: نرفض قبول التمويلات الأمريكية المشروطة

شبكة المنظمات الأهلية: نرفض قبول التمويلات الأمريكية المشروطة

الأحمد يطالب بإعلان غزة &#34;إقليم متمرد&#34;.. حماس والجهاد والديمقراطية يردون

الأحمد يطالب بإعلان غزة "إقليم متمرد".. حماس والجهاد والديمقراطية يردون

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

مركز القدس: 11 شهيداً خلال كانون الثاني 2019

مركز القدس: 11 شهيداً خلال كانون الثاني 2019

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

مجهولون يُطلقون ثماني رصاصات على طبيب فلسطيني بقلقيلية

مجهولون يُطلقون ثماني رصاصات على طبيب فلسطيني بقلقيلية

القريناوي: يجب عدم مساومة ومقايضة أهداف مسيرات العودة

القريناوي: يجب عدم مساومة ومقايضة أهداف مسيرات العودة

منظمة التحرير تهنئ اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة

منظمة التحرير تهنئ اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة

شبكة المنظمات الأهلية: نرفض قبول التمويلات الأمريكية المشروطة

شبكة المنظمات الأهلية: نرفض قبول التمويلات الأمريكية المشروطة

رسالة &#34;أبو مازن&#34; إلى الأمير تميم بعد فوز قطر بكأس أمم آسيا

رسالة "أبو مازن" إلى الأمير تميم بعد فوز قطر بكأس أمم آسيا

الديمقراطية: مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار

الديمقراطية: مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار

منوعات

&#34;خَرَّف وصار يشوف القرد غزال&#34;.. سخرية من مونيا بعد تصريحاتها عن عمر الشريف

"خَرَّف وصار يشوف القرد غزال".. سخرية من مونيا بعد تصريحاتها عن عمر الشريف

سما المصري تبكي على الهواء: &#34;الرجالة مابتحبنيش&#34;

سما المصري تبكي على الهواء: "الرجالة مابتحبنيش"

دينا: أقبل تمثيل دور شاذة جنسياً وأرقص في حفلات المثليين

دينا: أقبل تمثيل دور شاذة جنسياً وأرقص في حفلات المثليين

حسناء بوليوود &#34;آمي جاكسون&#34; ستدخل &#34;القفص الذهبي&#34; قريباً.. شاهد سعيد الحظ

حسناء بوليوود "آمي جاكسون" ستدخل "القفص الذهبي" قريباً.. شاهد سعيد الحظ

كندة علوش تشوّق جمهورها بصورة لطفلتها

كندة علوش تشوّق جمهورها بصورة لطفلتها

ما حقيقة إصابة محمد حداقي بجلطة دماغية؟

ما حقيقة إصابة محمد حداقي بجلطة دماغية؟

محمود الجندي: لو أحمد الفيشاوي ابني كنت تبرأت منه ولا علاقة له بالرجولة

محمود الجندي: لو أحمد الفيشاوي ابني كنت تبرأت منه ولا علاقة له بالرجولة

شاهد: بعد الاعتزال والحج زيزي مصطفى ترقص مجدداً وتتفوق على نجوى فؤاد

شاهد: بعد الاعتزال والحج زيزي مصطفى ترقص مجدداً وتتفوق على نجوى فؤاد

شاهد: رانيا يوسف تقدّم نصائح لمتابعيها بملابس النوم

شاهد: رانيا يوسف تقدّم نصائح لمتابعيها بملابس النوم

إعلامية مصرية تعرض نفسها ومواصفاتها كسلعة: &#34;اللي هيخطفني هو الكسبان&#34;

إعلامية مصرية تعرض نفسها ومواصفاتها كسلعة: "اللي هيخطفني هو الكسبان"

عربي

شاهد: كيف علّق &#34;ضاحي خلفان&#34; على فوز قطر بكأس أمم آسيا؟

شاهد: كيف علّق "ضاحي خلفان" على فوز قطر بكأس أمم آسيا؟

الأمير تميم يُعلق على فوزه بلاده بكأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه

الأمير تميم يُعلق على فوزه بلاده بكأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه

بماذا أخبر الرئيس الصيني أمير قطر؟

بماذا أخبر الرئيس الصيني أمير قطر؟

البشير: الرئيس يتغير بالاقتراع وليس بالفيسبوك

البشير: الرئيس يتغير بالاقتراع وليس بالفيسبوك