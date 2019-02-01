قلق أمريكي من تولي "حزب الله" وزارات في حكومة الحريري

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: إن بلاده قلقة من تولي "حزب الله" اللبناني، حقائب وزارية خدمية في الحكومة اللبنانية الجديدة.ونقلت قناة (الحرة)، عن المسؤول الأمريكي "الذي لم تسمّه"، قوله: إن بلاده ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري وثنائه على جهود القيادات اللبنانية لتخطي العقبات التي كانت قائمة، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم حزب الله".يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبناني، سعد الدين الحريري، قدم تشكيلته الوزارية، أمس الخميس، لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في القصر الجمهوري، بعد حوالي 9 أشهر على التكليف.