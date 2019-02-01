فتح تنفي استقالة أحمد حلس

رام الله - دنيا الوطننفى أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح، الأنباء التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول استقالة أحمد حلس.وقال القواسمي، في تصريح مقتضب، نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "الأخبار التي يتم تداولها حول استقالة الأخ المناضل أبو ماهر حلس، عارية عن الصحة".ودعا القواسمي، وسائل الاعلام، إلى عدم التخمين والتحليل، في مثل هذه الأمور.