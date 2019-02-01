فتح تنفي استقالة أحمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
نفى أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح، الأنباء التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول استقالة أحمد حلس.
وقال القواسمي، في تصريح مقتضب، نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "الأخبار التي يتم تداولها حول استقالة الأخ المناضل أبو ماهر حلس، عارية عن الصحة".
ودعا القواسمي، وسائل الاعلام، إلى عدم التخمين والتحليل، في مثل هذه الأمور.
نفى أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح، الأنباء التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول استقالة أحمد حلس.
وقال القواسمي، في تصريح مقتضب، نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "الأخبار التي يتم تداولها حول استقالة الأخ المناضل أبو ماهر حلس، عارية عن الصحة".
ودعا القواسمي، وسائل الاعلام، إلى عدم التخمين والتحليل، في مثل هذه الأمور.
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