24 مصابًا في الجمعة الخامسة والأربعين لمسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنأًصيب 24 مواطنًا بالرصاص الحي، وعدد من المواطنين بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية التي تقام كل يوم جمعة في مناطق عدة شرق قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرات شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، والبريج وسطه وخانيونس جنوبه، ما أدى لإصابة 24 مواطنا بالرصاص، والمئات بالاختناق.