العثور على جثة مواطن في وادي الباذان

رام الله - دنيا الوطنعثر اليوم الجمعة، على جثة مواطن (35 عاماً) في وادي الباذان شرقي نابلس، يشتبه انها تعود لشاب اختفت آثاره قبل ايام من نابلس.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "إن الشرطة والاجهزة الامنية تعمل على انتشال الجثة لوجودها في منحدر عميق".