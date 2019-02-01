وفاة شاب اختناقًا في محل تجاري وسط الخليل

رام الله - دنيا الوطنتوفي شاب واصيب آخر اختناقا اليوم الجمعة، داخل محل تجاري في باب الزواية وسط الخليل.وافاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بان الشرطة والنيابة باشرتا التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.ووفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا)، فقد ذكرت مصادر أمنية في الخليل، ان الشاب محمد قعقور (23 عاما)، فارق الحياة واصيب آخرا بالإغماء، جراء تعرضهما للاختناق ونقص الاوكسجين جراء التدفئة في احد المحال التجارية وسط الخليل.