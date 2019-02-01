شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم جثماني شهيدين من الخليل ورام الله

الاحتلال يسلم جثماني شهيدين من الخليل ورام الله
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد معمر عريف الأطرش (42 عامًا)، من مدينة الخليل، والمحتجز لديها منذ 103 أيام.

وقالت هيئة الشؤون المدنية "إن الاحتلال سلم جثمان الشهيد الأطرش، حيث جرى نقله إلى المستشفى الأهلي في الخليل".

وكان جيش الاحتلال قد أعدم الشهيد الأطرش بإطلاق النار عليه في شارع السهلة القريب من المسجد الإبراهيمي، بدعوى نيّته تنفيذ عملية طعن، في الـ22 من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.

وقبل ذلك، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثمان الشهيد مجد مطير (26 عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، قرب بوابة معسكر "عوفر" الاحتلالي غرب مدينة رام الله.

وكان الشهيد مطير قد ارتقى برصاص جنود وشرطة الاحتلال في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، في الـ13 من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، وتم تركه ينزف لنحو 40 دقيقة قبل أن يرتقي شهيدا.

وكان الاحتلال قد احتجز جثمان الشهيد مطير في ثلاجاته، قبل أن يقرر تسليمه لعائلته، فيما لا زال يحتجز جثامين 36 شهيدا.

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