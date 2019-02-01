دولي

فيلق القدس: أمريكا أنفقت 7 تريليونات دولار على الإرهاب

فيلق القدس: أمريكا أنفقت 7 تريليونات دولار على الإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني: إن الولايات المتحدة الأمريكية، أنفقت 7 تريليونات دولار على تأسيس تنظيم الدولة، ودعم الإرهاب، وقدمت 5 آلاف قتيل، لكنها لم تتمكن أن تفعل شيئا.

وقال العميد إسماعيل قاآني، وفق ما نقلت عنه قناة (روسيا اليوم): "إن الشهداء هم رواد الدفاع عن الثورة، ولقد قدمنا الشهداء في كل لحظة من أجل وصول الثورة إلى عامها الأربعين، وفي الاحتفاء بالذكرى الأربعين للثورة، يجب في البداية تكريم الشهداء وأسرهم".

ولفت إسماعيل قاآني إلى انتشار "مدرسة الشهادة في المنطقة"، قائلا: "إن لبنان كدولة تعرض للعدوان، تمكن من الدفاع عن حق شعبه من خلال الاستلهام من مدرسة شهدائنا، وقد تصدى للنظام الصهيوني المحتل باقتدار، الأمر الذي اضطر سلطات الاحتلال الى إقامة جدار أسمنتي عازل بارتفاع 6 أمتار لحماية الصهاينة".

وأشار نائب قائد فيلق القدس إلى انتقاد ترامب للرؤساء الأمريكيين السابقين، بسبب تأسيس تنظيم الدولة، وصرح: إنهم (الأمريكان) أنفقوا 7 تريليونات دولار لتأسيس التنظيم، ودعمه، وقدموا 5 آلاف قتيل، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء.

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