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بماذا أخبر الرئيس الصيني أمير قطر؟

بماذا أخبر الرئيس الصيني أمير قطر؟
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى العودة إلى "الوحدة والوفاق" لدى ترحيبه بأمير قطر في بكين وسط الخلاف المرير الذي قطعت فيه دول عربية بقيادة السعودية العلاقات مع الدوحة.

وقال وكالة (شينخوا) الصينية: إن جين بينغ قال لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين، إن التعاون الإقليمي أساس مهم للازدهار في منطقة الخليج.

وأضاف الرئيس الصيني، أن بكين تدعم جهود مجلس التعاون الخليجي الساعية إلى "حل ملائم للخلافات وأوجه التعارض من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية لاستعادة الوحدة والوفاق بين الدول الخليجية والعربية".

وتابع شي: "نحن مستعدون لمواصلة القيام بدور بناء وفقا لرغبات دول مجلس التعاون الخليجي".

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