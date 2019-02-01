روسيا: لا نعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا.. ومادورو وحكومته هم شركاؤنا

رام الله - دنيا الوطنأعلن السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يعتبر خوان غوايدو رئيسا للبرلمان ولا يعترف به رئيسا للدولة، وبالنسبة لروسيا، فإن شركاءها في فنزويلا هم الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته.وقال بيسكوف: "السيد غوايدو هو رئيس البرلمان، وهو بالنسبة لنا ليس رئيسا للدولة، نحن لا نعترف بهذا، والسيد مادورو هو رئيس الدولة، وهو وحكومته شركاؤنا في فنزويلا".وأضاف، ما إذا كان الكرملين قد تلقى رسالة من غوايدو، وحول موقف موسكو من هذا الشأن، بأنه في موسكو لم يتلقوا مثل هذه الرسالة وسيطلعون عليها حال وصولها.وقال بهذا الخصوص: "حتى الآن، على الأقل ، لم نتلق أي رسائل. إذا حدث ذلك، وعندما تصل ، سنطلع عليه".وكان رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، صرح بأن تغيير السلطة سيصب بمصلحة شركاء الدولة كالصين وروسيا.