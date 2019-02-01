البشير: الرئيس يتغير بالاقتراع وليس بالفيسبوك

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس السوداني عمر البشير: إن تغيير الحكومة والرئيس في البلاد، لا يتم عبر واتساب أو فيسبوك، بل بصناديق الاقتراع والانتخابات.وذكر البشير في خطاب جماهيري، نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن الانتخابات هي من تغير الحكومة والرئيس وليس واتساب وفيسبوك.. والقرار في التغيير سيكون بيد جماهير الشعب السوداني في انتخابات 2020، وفق تعبيره.وتعهد الرئيس السوداني برعاية الشباب والجلوس معهم إلى طاولة الحوار، وقال: "رعاية الشباب وحل قضاياهم واجب على كل مسؤول سواء في الحكومة أو المجتمع"، مؤكدا "التزام الدولة بالجلوس مع الشباب والحوار معهم باعتبارهم سواعد مستقبل البلاد".يشار إلى أنه منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء، وأعمال عنف أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.