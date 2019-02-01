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توكل كرمان: سأقاضي الإمارات بعد تجسسها على هاتفي

توكل كرمان: سأقاضي الإمارات بعد تجسسها على هاتفي
توكل كرمان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أنها ستقاضي الإمارات، بعد اختراقها لهاتفها والتجسس عليها، وفقاً لما كشفته وكالة )رويترز( مؤخراً، داعية في الوقت ذاته الإدارة الأمريكية إلى البدء فوراً بالتحقيق في هذه القضية.

وقالت كرمان، وفق ما نقل عنها موقع (الجزيرة.نت): إن "ما قامت به الإمارات من اختراق لهاتفي، أسوة بعدد من الزعماء والناشطين، أمر مؤسف للغاية، وانتهاك صارخ لخصوصياتهم".

وأوضحت أن "الإمارات من خلال هذه العملية لم تتعدّ على حريات المسؤولين والناشطين فحسب، ولكن الأمر تجاوز ذلك ليشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم"، وفق تعبيرها.

وذكرت، أن الإمارات من خلال تجسسها على هاتفها الخلوي جمعت الكثير من المعلومات حول تحركاتها، مشيرة إلى أنها لا تستبعد توظيف المعلومات التي تم الحصول عليها من أجل استهداف من تم التجسس عليهم، سواء بالخطف أو الاختفاء القسري أو حتى القتل.

وأشارت كرمان، إلى أنها لم تتلق أية تحذيرات من قبل حول تجسس الإمارات على هواتفها.

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