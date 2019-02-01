دولي

تركيا: أحبطنا محاولة البعض توريطنا في قضية خاشقجي

تركيا: أحبطنا محاولة البعض توريطنا في قضية خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده أحبطت "بالأدلة الدامغة" محاولات "توريط" تركيا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف ألطون، وفق ما نقلت مجلة (كريتر)، أن تركيا حشدت جميع إمكاناتها من أجل الكشف عن جريمة قتل خاشقجي "النكراء"، متابعًا: "لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث مكان ارتكابها وحجمها الفظيع".

وأوضح المسؤول التركي، أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة حاولت بعض البلدان ووسائل الإعلام والمنظمات، طمس جريمة القتل.

وتابع: "حتى إننا رأينا محاولات توريط تركيا بالجريمة عبر مختلف التشويهات، وفي الواقع كانت هذه المحاولات أحد أبعاد القتل المتعمد".

ولفت ألطون إلى أنه "لولا حكمة وتصميم رئيس بلادنا (أردوغان) لكانت طمست آثار هذه الجريمة"، مؤكداً "دحضنا بالأدلة الدامغة الدعاية السوداء التي حاولت توريطنا".

وذهب إلى أن "المشاركة الشفافة للتفاصيل المتعلقة بجريمة القتل من خلال القنوات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الدولية، أدت إلى إثارة الجريمة لدى الرأي العام العالمي، وشكلت ضغوطاً دولية على السعودية".

وأشار إلى أن تركيا التي "تتحرك من دافع إحقاق العدل" في قضية قتل خاشقجي، أثبتت أنها تمتلك قدرة توجيه وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية باستراتيجية الاتصال الصحيحة.

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