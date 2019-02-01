محققة الأمم المتحدة: "محمد بن سلمان" هو المشتبه الأول بقضية خاشقجي

رام الله - دنيا الوطنأكد ياسين قطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، أن محققة الأمم المتحدة أجنيس كالامارد والوفد المرافق لها، ترى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو المشتبه به الأول في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.ووفق ما نقل عنه موقع (الجزيرة.نت)، فقد قال أقطاي عقب اجتماع مع المقررة الأممية في أنقرة: إنه سيتم إسماعها التسجيلات الصوتية المتعلقة بالجريمة، لكن دون أن تسلم لها.وقالت وكالة (الأناضول) التركية: إن كالامارد التقت اليوم الجمعة، أقطاي، في إطار التحقيق الذي تقوده بشأن جريمة خاشقجي.ويرافق كالامارد في زيارتها، المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا.وتجري كالامارد، منذ الاثنين الماضي، زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي، على أن تنتهي في 2 شباط/ فبراير المقبل، قبل استعراض النتائج والتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزيران/ يونيو المقبل.