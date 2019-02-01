وفيات في المغرب بسبب "إنفلونزا الخنازير"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة المغربية، وفاة خمس نساء بفيروس أنفلونزا الخنازير (H1 N1)، مشيرة إلى أن إحداهم كانت حامل.وقال وزير الصحة المغربي أنس الدكالي: "اليقظة متواصلة إزاء أية حالة تسجل في أي مستشفى من أجل مواكبتها".وأضاف أن الوزارة "أرست آلية للتواصل من خلال وسائل الإعلام بشأن هذه الوضعية، وسيكون هناك تكثيف لسبل الوقاية والتدخل عند بروز أي حالة".وأكد الدكالي، أن هناك عمليات مراقبة في المغرب للأنفلونزا منذ عام 2004 من خلال 375 مركزا صحيا عموميا موزعة في مختلف أنحاء المملكة.