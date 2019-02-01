شاهد: آخر ظهور لـ "أسماء الأسد" بعد عملية سرطان الثدي

رام الله - دنيا الوطننشرت الصفحة الرسمية، للرئاسة السورية، صورا لأسماء الأسد، زوجة الرئيس بشار الأسد، في أول ظهور لها بعد إجرائها عملية جراحية، للشفاء من سرطان الثدي.وظهرت أسماء الأسد، معصوبة الرأس بقماش وهو المظهر الخارجي الذي اعتمدته منذ بدء علاجها بالكيماوي، قبل شهور.وبحسب الرئاسة السورية، فإن الصور التي التقطت لأسماء الأسد، جاءت خلال زيارتها عوائل قتلى وجرحى سقطوا خلال الأزمة السورية.ولم تذكر الرئاسة موقع وتوقيت الزيارة، إلا أنها علقت بأن الزيارة تأتي "في أول يوم عمل لها بعد خضوعها للعملية الجراحية الأحد".يشار إلى أن وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت إن العملية تكللت بالنجاح، وأجريت لها في المشفى العسكري بدمشق.