ريا الحسن.. أول وزيرة داخلية عربية تعرف عليها

رام الله - دنيا الوطنكلف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ريا الحسن، مهمة وزارة الداخلية، في خطوة لافتة وجريئة من الحريري، حيث لم يشهد لبنان أو الوطن العربي، من قبل تولّي امرأة وزارة الداخلية.وفي هذا التقرير سنتناول الملف الشخصي لهذه السيدة، وفق ما نشرت صحيفة (النهار) اللبنانية.ريا الحسن، متزوّجة من الدكتور جناح الحسن، ولديهما ثلاث بنات: دانا (مواليد 1993)، راما (مواليد 1995)، زين (مواليد 2004).في عام 1987 حصلت على الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت، وفي عام 1990 حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الأميركية.في الفترة من 1995 إلى 1999، عملت مساعدة لوزير المال ومنسّقة تنفيذ الشؤون المالية في وزارة المال، وبين عامي 1999 و2000، عملت مساعدة مدير العلاقات العامة بقسم الخدمات المصرفية للشركات في بنك بيبلوس.عملت ريا، في الفترة من عام 2000 إلى عام 2003 مستشارة لوزير الاقتصاد والتجارة باسل فليحان.في الفترة من عام 2005 إلى عام 2009، عملت في مكتب رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، وكانت مسؤولة عن مجموعة من المشاريع المطروحة في رئاسة مجلس الوزراء. وعملت على تطوير برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي في مؤتمري باريس 2 و3 والمخصص للمساعدات الدولية للبنان.في الفترة من 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 حتى 13 حزيران/ يونيو 2011، عينت وزيرةً للمال في حكومة الرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس ميشال سليمان.