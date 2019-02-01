الوزير قطامي يتعهد بالعمل على انشاء مستشفى في رفح خلال المرحلة المقبلة

رام الله - دنيا الوطنتعهد ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية، بالعمل الجاد والحقيقي من اجل انجاز بناء مستشفى في محافظة رفح جنوب قطاع غزة وذلك تلبية لمناشدة ونداء اطلقه الاف المغردين من مدينة رفح، لقطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال قطامي في تصريح له: "إن أهالي محافظة رفح يستحقون ان يكون لديهم مستشفى عصري يحصلون من خلاله على الخدمات الطبية اللازمة اسوة بباقي محافظات الوطن".ووعد قطامي بأن تشهد المرحلة القادمة موعداً حقيقياً للعمل الفعلي من اجل انجاز انشاء المستشفى، مؤكداً أن راحة الانسان الفلسطيني هي على سلم أولويات فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وكل القيادة الفلسطينية.وأشار إلى أنه سيثير الموضوع خلال لقاءاته الدورية التي يعقدها باستمرار مع المانحين العرب وخصوصاً مع ممثلي ومدراء الصناديق العربية.وعبر قطامي عن شكره العميق للثقة الكبيرة التي يمنحها إياه الشارع الفلسطيني مؤكداً أنه سيكون عند حسن ظنهم في كل المراحل.