شؤون فلسطينية

الوزير قطامي يتعهد بالعمل على انشاء مستشفى في رفح خلال المرحلة المقبلة

الوزير قطامي يتعهد بالعمل على انشاء مستشفى في رفح خلال المرحلة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
تعهد ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية، بالعمل الجاد والحقيقي من اجل انجاز بناء مستشفى في محافظة رفح جنوب قطاع غزة وذلك تلبية لمناشدة ونداء اطلقه الاف المغردين من مدينة رفح، لقطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قطامي في تصريح له: "إن أهالي محافظة رفح يستحقون ان يكون لديهم مستشفى عصري يحصلون من خلاله على الخدمات الطبية اللازمة اسوة بباقي محافظات الوطن".

ووعد قطامي بأن تشهد المرحلة القادمة موعداً حقيقياً للعمل الفعلي من اجل انجاز انشاء المستشفى، مؤكداً أن راحة الانسان الفلسطيني هي على سلم أولويات فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وكل القيادة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه سيثير الموضوع خلال لقاءاته الدورية التي يعقدها باستمرار مع المانحين العرب وخصوصاً مع ممثلي ومدراء الصناديق العربية.

وعبر قطامي عن شكره العميق للثقة الكبيرة التي يمنحها إياه الشارع الفلسطيني مؤكداً أنه سيكون عند حسن ظنهم في كل المراحل.

أخبار ذات صلة

إصابتان بالأعيرة المعدنية خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابتان بالأعيرة المعدنية خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

عدة إصابات.. المواطنون يتوافدون إلى الحدود الشرقية للقطاع في الجمعة 45

عدة إصابات.. المواطنون يتوافدون إلى الحدود الشرقية للقطاع في الجمعة 45

الأحمد: تشكيل حكومة فصائلية يهدف إلى تقويض الانقسام وإنهائه

الأحمد: تشكيل حكومة فصائلية يهدف إلى تقويض الانقسام وإنهائه

الاحتلال يصيب العشرات في قمع لمسيرات منددة للاستيطان والجدار في نعلين

الاحتلال يصيب العشرات في قمع لمسيرات منددة للاستيطان والجدار في نعلين

المطران حنا: كل شيء مسيحي أو إسلامي مستهدف ومستباح في مدينة القدس

المطران حنا: كل شيء مسيحي أو إسلامي مستهدف ومستباح في مدينة القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

الدعليس: نتنياهو يعرف جيداً الثمن الذي سيدفعه إذا استمر بخرق وتجاوز التفاهمات

الدعليس: نتنياهو يعرف جيداً الثمن الذي سيدفعه إذا استمر بخرق وتجاوز التفاهمات

هنية: لقائي مع ملادينوف والوفد المصري غير مسبوق والوضع بغزة يمر بمرحلة حساسة

هنية: لقائي مع ملادينوف والوفد المصري غير مسبوق والوضع بغزة يمر بمرحلة حساسة

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

الوزير قطامي يتعهد بالعمل على انشاء مستشفى في رفح خلال المرحلة المقبلة

الوزير قطامي يتعهد بالعمل على انشاء مستشفى في رفح خلال المرحلة المقبلة

إصابتان بالأعيرة المعدنية خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابتان بالأعيرة المعدنية خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

عدة إصابات.. المواطنون يتوافدون إلى الحدود الشرقية للقطاع في الجمعة 45

عدة إصابات.. المواطنون يتوافدون إلى الحدود الشرقية للقطاع في الجمعة 45

الاحتلال يصيب العشرات في قمع لمسيرات منددة للاستيطان والجدار في نعلين

الاحتلال يصيب العشرات في قمع لمسيرات منددة للاستيطان والجدار في نعلين

المطران حنا: كل شيء مسيحي أو إسلامي مستهدف ومستباح في مدينة القدس

المطران حنا: كل شيء مسيحي أو إسلامي مستهدف ومستباح في مدينة القدس

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

إصابة سبعة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

شركة إسبانية ترفض المشاركة في مشروع استيطاني بالقدس

شركة إسبانية ترفض المشاركة في مشروع استيطاني بالقدس

وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة

وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة

منوعات

دينا: أقبل تمثيل دور شاذة جنسياً وأرقص في حفلات المثليين

دينا: أقبل تمثيل دور شاذة جنسياً وأرقص في حفلات المثليين

حسناء بوليوود &#34;آمي جاكسون&#34; ستدخل &#34;القفص الذهبي&#34; قريباً.. شاهد سعيد الحظ

حسناء بوليوود "آمي جاكسون" ستدخل "القفص الذهبي" قريباً.. شاهد سعيد الحظ

كندة علوش تشوّق جمهورها بصورة لطفلتها

كندة علوش تشوّق جمهورها بصورة لطفلتها

ما حقيقة إصابة محمد حداقي بجلطة دماغية؟

ما حقيقة إصابة محمد حداقي بجلطة دماغية؟

محمود الجندي: لو أحمد الفيشاوي ابني كنت تبرأت منه ولا علاقة له بالرجولة

محمود الجندي: لو أحمد الفيشاوي ابني كنت تبرأت منه ولا علاقة له بالرجولة

شاهد: بعد الاعتزال والحج زيزي مصطفى ترقص مجدداً وتتفوق على نجوى فؤاد

شاهد: بعد الاعتزال والحج زيزي مصطفى ترقص مجدداً وتتفوق على نجوى فؤاد

شاهد: رانيا يوسف تقدّم نصائح لمتابعيها بملابس النوم

شاهد: رانيا يوسف تقدّم نصائح لمتابعيها بملابس النوم

إعلامية مصرية تعرض نفسها ومواصفاتها كسلعة: &#34;اللي هيخطفني هو الكسبان&#34;

إعلامية مصرية تعرض نفسها ومواصفاتها كسلعة: "اللي هيخطفني هو الكسبان"

الظهور الأول لأنجلينا جولي مع براد بيت بعد غياب طويل

الظهور الأول لأنجلينا جولي مع براد بيت بعد غياب طويل

شاهد ماذا ارتدت ماريا كاري أخيراً في أول حفل فني لها بالسعودية

شاهد ماذا ارتدت ماريا كاري أخيراً في أول حفل فني لها بالسعودية

عربي

بماذا أخبر الرئيس الصيني أمير قطر؟

بماذا أخبر الرئيس الصيني أمير قطر؟

البشير: الرئيس يتغير بالاقتراع وليس بالفيسبوك

البشير: الرئيس يتغير بالاقتراع وليس بالفيسبوك

توكل كرمان: سأقاضي الإمارات بعد تجسسها على هاتفي

توكل كرمان: سأقاضي الإمارات بعد تجسسها على هاتفي

وفيات في المغرب بسبب &#34;إنفلونزا الخنازير&#34;

وفيات في المغرب بسبب "إنفلونزا الخنازير"