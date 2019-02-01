إصابتان بالأعيرة المعدنية خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطناصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15 عاما والتي خرجت للتاكيد على استمرارها رغم مختلف اشكال القمع الذي يستخدمه جيش الاحتلال بحق اهالي القرية.واشار شتيوي ان العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا اسطح منازل المواطنين بعد تحطيم ابوابها الخارجية واطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز مما ادى الى اصابة شابين احدهما بالكتف والاخر في اليد اضافة الى عشرات حالات الاختناق وعولجت جميع الاصابات ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر.واوضح شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت خلال قمع المسيرة تصدى خلالها الشبان للجنود بالحجارة واجبروهم على التراجع وافشلوا كمينا لهم نصبوه في احد المنازل المهجورة بهدف اعتقال الشبان، مشيرا الى ان جيش الاحتلال بدا يكثف من عمليات التصوير باشكاله المختلفة بهدف استخدام صور الشبان لاعتقالهم.واكد شتيوي ان اهالي البلدة مصممون على الاستمرار في مسيرتهم الاسبوعية رغم موجة التصعيد غير المسبوق من قبل جيش الاحتلال سواء بتكثيف عمليات اعتقال الاطفال او باستخدام الرصاص الحي والمداهمات الليلية حتى تحقيق كامل اهدافها.