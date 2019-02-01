عدة إصابات.. المواطنون يتوافدون إلى الحدود الشرقية للقطاع في الجمعة 45





واجتمع الوفد المصري وملادينوف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مكتب الأخير بمدينة غزة.





وقال هنية: إن اللقاء الثلاثي غير مسبوق، مشيرا إلى أن الوضع في غزة بهذه المرحلة حساس.











وقالت وزارة الصحة: إن مواطنين أصيبوا، برصاص الاحتلال خلال الجمعة ال 45 لمسيرات العودة حتى اللحظة.يأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع غزة، حراكا دبلوماسيا كبيرا بعد وصول وفد أمني مصري، ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إلى قطاع غزة.