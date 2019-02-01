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الاحتلال يصيب العشرات في قمع لمسيرات منددة للاستيطان والجدار في نعلين

الاحتلال يصيب العشرات في قمع لمسيرات منددة للاستيطان والجدار في نعلين
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت خلال ملاحقتها المتظاهرين، فور وصولهم أراضيهم المصادرة في القرية، ما أدى لإصابة عشرات منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، ولاحقتهم في الحقول لمحاولة اعتقالهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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