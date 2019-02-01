شؤون فلسطينية

المطران حنا: كل شيء مسيحي أو إسلامي مستهدف ومستباح في مدينة القدس

المطران حنا: كل شيء مسيحي أو إسلامي مستهدف ومستباح في مدينة القدس
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وفدا من منظمة أطباء بلا حدود الدولية والذين قاموا اليوم بجولة في البلدة القديمة من القدس.

وزار الوفد المسجد الأقصى وكنيسة القيامة حيث كان في استقبالهم المطران، مرحبا بزيارتهم ومشيدا بدورهم الإنساني والأخلاقي والحقوقي في الدفاع عن قضايا العدالة ونصرة المظلومين في هذا العالم .

ووضع المطران الوفد في صورة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات خطيرة تستهدف الحجر والبشر والمقدسات كما أنها تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مفاصل حياتهم .

وقال: "مدينة القدس في خطر شديد فمقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية مستهدفة ومستباحة ويراد العمل على تغيير ملامح مدينتنا وطمس طابعها وتهميش حضورنا العربي الفلسطيني فيها".

وتابع: "مؤسساتنا الوطنية مستهدفة ومستباحة بما في ذلك المؤسسات الصحية والتي تقوم بدور بطولي في دعم صمود شعبنا في مدينة القدس وفي الآونة الأخيرة قُمع الاحتفال الذي كان من المفترض أن يكون في مدينة القدس بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس مستشفى المقاصد وكثيرة هي المناسبات والاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات التي تمنع في مدينة القدس".

وقال: "لقد أضحى المقدسيون الفلسطينيون يعيشون في ظل احوال فيها الكثير من الظلم والقمع والاضطهاد والاستهداف كما أن هنالك مؤسسات وطنية مقدسية قد تم إغلاقها وكأنهم يريدوننا كفلسطينيين ان نتخلى عن القدس وان نستسلم لإجراءاتهم وسياساتهم وممارساتهم" .

وتابع: "القدس لنا وستبقى لنا ولن نتخلى عن انتماءنا للقدس وحقنا في ان نكون في القدس وان ندافع عنها في وجه ما تتعرض له من سياسات بطش وقمع وظلم".

وقال المطران: "نطالبكم بأن تتعرفوا عن كثب على معاناة شعبنا فالفلسطينيون يتعرضون للمظالم في كافة مفاصل حياتهم ولا بد لرسالة القدس ورسالة شعبنا الفلسطيني أن تصل إلى كافة شعوب العالم فنحن نريد اصدقاء ونسعى لكي تتسع رقعة اصدقاء فلسطين في سائر ارجاء العالم" .

وقدم المطران للوفد تقريرا تفصيليا عن أحوال مدينة القدس من إعداد مؤسسة باسيا كما وأجاب على الأسئلة والاستفسارات وقدّم بعض الهدايا التذكارية للوفد.

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