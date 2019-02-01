إصابة سبعة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

رام الله - دنيا الوطنأصيب سبعة مواطنين اليوم الجمعة، بالرصاص، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير، شمال شرق رام الله.وكان المئات من الأهالي قد توجهوا نحو الأراضي التي ينوي الاحتلال مصادرتها في القرية، حيث تم الإعلان سابقا عن جمعة "الوفاء للشهداء والجرحى في المغير".وأقيمت صلاة الجمعة في أراضي المواطنين وسط غضب عارم ساد المشاركين جراء المجزرة المرتكبة بحق أبناء البلدة على يد المستوطنين الأسبوع الماضي.هذا وتشهد قرية المغير مواجهات أسبوعية بين الأهالي وقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، في ظل هجمة غير مسبوقة للمستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم بحماية من قوات جيش الاحتلال.يشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف منذ أيام قرية المغير، بعد استشهاد المواطن حمدي النعسان، إثر اعتداء المستوطنين في القرية.