الدعليس: نتنياهو يعرف جيداً الثمن الذي سيدفعه إذا استمر بخرق وتجاوز التفاهمات





وأضاف نائب رئيس الدائرة السياسية في الحركة، عصام الدعليس في تغريدة عبر (تويتر): أن "نتنياهو يعرف جيداً الثمن الذي يُمكن أن يدفعه، إذا استمر بخرق وتجاوز التفاهمات".





وعُقد صباح اليوم في مدينة غزة، لقاءٌ ثلاثي جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ووفد أمني مصري.





وتهدف اللقاءات إلى تهدئة الأوضاع في غزة، وذلك بعد رفض حركة حماس الدفعة الثالثة للأموال القطرية المخصصة لموظفي حكومة غزة السابقة، بسبب ما أسمته الابتزاز الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنقال قيادي في حركة حماس اليوم الجمعة: إن أقصر الطرق للهدوء هو رفع الحصار الكامل عن شعبٍ محاصر منذ 12 عاما، والإلتزام التام بالتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة ومصر.