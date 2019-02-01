واشنطن تعتزم نشر 3500 جندي إضافي على حدودها مع المكسيك

رام الله - دنيا الوطنتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، نشر 3500 جندي إضافي على حدودها مع المكسيك، لمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول البلاد.وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): إن الوزارة تعتزم إرسال 3500 جندي إضافي، إلى جانب 2300 جندي أرسلتهم من قبل إلى حدود البلاد مع المكسيك، وفق قناة "سي إن إن" الأمريكية.وبينت المصادر أن الولايات المتحدة سترفع عدد جنودها على الحدود مع المكسيك إلى 5800 جندي مع التعزيزات الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس، أن بلاده سترسل المزيد من القوات إلى حدودها الجنوبية.وأوضح ترامب على حسابه في (تويتر)، أنه "يتم إرسال المزيد من القوات إلى الحدود الجنوبية لمنع محاولة احتلال بلادنا بشكل غير قانوني من قبل قوافل (مهاجرين) كبيرة".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أوقفنا القوافل السابقة وسنمنع القوافل الجديدة، وهذا سيتم بطريقة أسهل وأوفر ماليا مع (بناء) الجدار".