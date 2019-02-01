غريفيث يتلقى تأكيدات من هادي والتحالف بـ "التزامهم المستمر" بتنفيذ اتفاق السويد

رام الله - دنيا الوطنتلقّى المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، تأكيدات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، بـ "التزامهم المستمر" بتنفيذ اتفاق السويد.وقال بيان صادر عن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن "غريفيث اختتم زيارته إلى (العاصمة السعودية) الرياض وصنعاء والحُديدة (غربي اليمن)، حيث التقى في صنعاء زعيم جماعة أنصار الله (الحوثي) عبد الملك الحوثي".وأضاف: أن غريفيث التقى أيضا "كبار المسؤولين السياسيين بالجماعة، وممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح)".ولفت البيان إلى أن "الغرض من زيارة غريفيث كانت مناقشة التنفيذ العاجل والفعال لاتفاق ستوكهولم. كما ناقش نشر موظفي الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاقية الحُديدة".وأشار إلى أن المبعوث الأممي وجد "تجاوبا في هذا الصدد من قبل قيادة الحوثيين"، مضيفا أن غريفيث "ناقش أيضا استئناف المشاورات السياسية".وشدد البيان على أهمية تحقيق تقدم كبير في تنفيذ اتفاق استكهولم، والمضي قدما نحو عقد الجولة المقبلة من المشاورات، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).وفي وقت سابق الخميس، غادر غريفيث العاصمة اليمنية صنعاء مختتما بذلك جولة جديدة من مساعيه الدبلوماسية للدفع باتجاه تطبيق الاتفاق الموقع قبل شهر بالعاصمة السويدية ستوكهولم بين الأطراف اليمنية.