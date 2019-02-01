عربي

غريفيث يتلقى تأكيدات من هادي والتحالف بـ "التزامهم المستمر" بتنفيذ اتفاق السويد

غريفيث يتلقى تأكيدات من هادي والتحالف بـ "التزامهم المستمر" بتنفيذ اتفاق السويد
مفاوضات السلام اليمنية في السويد
رام الله - دنيا الوطن
تلقّى المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، تأكيدات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، بـ "التزامهم المستمر" بتنفيذ اتفاق السويد.

وقال بيان صادر عن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن "غريفيث اختتم زيارته إلى (العاصمة السعودية) الرياض وصنعاء والحُديدة (غربي اليمن)، حيث التقى في صنعاء زعيم جماعة أنصار الله (الحوثي) عبد الملك الحوثي".

وأضاف: أن غريفيث التقى أيضا "كبار المسؤولين السياسيين بالجماعة، وممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح)".

ولفت البيان إلى أن "الغرض من زيارة غريفيث كانت مناقشة التنفيذ العاجل والفعال لاتفاق ستوكهولم. كما ناقش نشر موظفي الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاقية الحُديدة".

وأشار إلى أن المبعوث الأممي وجد "تجاوبا في هذا الصدد من قبل قيادة الحوثيين"، مضيفا أن غريفيث "ناقش أيضا استئناف المشاورات السياسية".

وشدد البيان على أهمية تحقيق تقدم كبير في تنفيذ اتفاق استكهولم، والمضي قدما نحو عقد الجولة المقبلة من المشاورات، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وفي وقت سابق الخميس، غادر غريفيث العاصمة اليمنية صنعاء مختتما بذلك جولة جديدة من مساعيه الدبلوماسية للدفع باتجاه تطبيق الاتفاق الموقع قبل شهر بالعاصمة السويدية ستوكهولم بين الأطراف اليمنية.

أخبار ذات صلة

مقتل 24 مقاتلا من مسلحي حركة الشباب بالصومال في غارة جوية

مقتل 24 مقاتلا من مسلحي حركة الشباب بالصومال في غارة جوية

ترحيب عربي بإعلان الحريري تشكيلته الوزارية الجديدة

ترحيب عربي بإعلان الحريري تشكيلته الوزارية الجديدة

الإمارات تنفي استهدافها &#34;دولا صديقة&#34; أو مواطنين أمريكيين في برنامج للتجسس

الإمارات تنفي استهدافها "دولا صديقة" أو مواطنين أمريكيين في برنامج للتجسس

بعد 20 عامًا.. صحيفة &#34;المستقبل&#34; اللبنانية تودع القراء ورقيًا

بعد 20 عامًا.. صحيفة "المستقبل" اللبنانية تودع القراء ورقيًا

إسرائيل تحتفي بمسؤول سعودي

إسرائيل تحتفي بمسؤول سعودي

البرد يقتل عشرات الأطفال السوريين

البرد يقتل عشرات الأطفال السوريين

طالع الأسماء: زعماء لبنان يتفقون على الحكومة الجديدة

طالع الأسماء: زعماء لبنان يتفقون على الحكومة الجديدة

البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا

البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة

وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة

27 مرشحاً يتنافسون على مقاعد غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس غدا

27 مرشحاً يتنافسون على مقاعد غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس غدا

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته قطع يشتبه أنها أثرية في نابلس

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته قطع يشتبه أنها أثرية في نابلس

مركز &#34;الحوراني&#34;: 11 شهيداً و1200 جريح الشهر الماضي

مركز "الحوراني": 11 شهيداً و1200 جريح الشهر الماضي

العثور على جثة فتاة جنوب الخليل والشرطة تحقق

العثور على جثة فتاة جنوب الخليل والشرطة تحقق

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في الضفة الغربية

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة نهارا وباردة خلال الليل

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة نهارا وباردة خلال الليل

منوعات

دينا: أقبل تمثيل دور شاذة جنسياً وأرقص في حفلات المثليين

دينا: أقبل تمثيل دور شاذة جنسياً وأرقص في حفلات المثليين

حسناء بوليوود &#34;آمي جاكسون&#34; ستدخل &#34;القفص الذهبي&#34; قريباً.. شاهد سعيد الحظ

حسناء بوليوود "آمي جاكسون" ستدخل "القفص الذهبي" قريباً.. شاهد سعيد الحظ

كندة علوش تشوّق جمهورها بصورة لطفلتها

كندة علوش تشوّق جمهورها بصورة لطفلتها

ما حقيقة إصابة محمد حداقي بجلطة دماغية؟

ما حقيقة إصابة محمد حداقي بجلطة دماغية؟

محمود الجندي: لو أحمد الفيشاوي ابني كنت تبرأت منه ولا علاقة له بالرجولة

محمود الجندي: لو أحمد الفيشاوي ابني كنت تبرأت منه ولا علاقة له بالرجولة

شاهد: بعد الاعتزال والحج زيزي مصطفى ترقص مجدداً وتتفوق على نجوى فؤاد

شاهد: بعد الاعتزال والحج زيزي مصطفى ترقص مجدداً وتتفوق على نجوى فؤاد

شاهد: رانيا يوسف تقدّم نصائح لمتابعيها بملابس النوم

شاهد: رانيا يوسف تقدّم نصائح لمتابعيها بملابس النوم

إعلامية مصرية تعرض نفسها ومواصفاتها كسلعة: &#34;اللي هيخطفني هو الكسبان&#34;

إعلامية مصرية تعرض نفسها ومواصفاتها كسلعة: "اللي هيخطفني هو الكسبان"

الظهور الأول لأنجلينا جولي مع براد بيت بعد غياب طويل

الظهور الأول لأنجلينا جولي مع براد بيت بعد غياب طويل

شاهد ماذا ارتدت ماريا كاري أخيراً في أول حفل فني لها بالسعودية

شاهد ماذا ارتدت ماريا كاري أخيراً في أول حفل فني لها بالسعودية

عربي

غريفيث يتلقى تأكيدات من هادي والتحالف بـ &#34;التزامهم المستمر&#34; بتنفيذ اتفاق السويد

غريفيث يتلقى تأكيدات من هادي والتحالف بـ "التزامهم المستمر" بتنفيذ اتفاق السويد

مقتل 24 مقاتلا من مسلحي حركة الشباب بالصومال في غارة جوية

مقتل 24 مقاتلا من مسلحي حركة الشباب بالصومال في غارة جوية

ترحيب عربي بإعلان الحريري تشكيلته الوزارية الجديدة

ترحيب عربي بإعلان الحريري تشكيلته الوزارية الجديدة

الإمارات تنفي استهدافها &#34;دولا صديقة&#34; أو مواطنين أمريكيين في برنامج للتجسس

الإمارات تنفي استهدافها "دولا صديقة" أو مواطنين أمريكيين في برنامج للتجسس