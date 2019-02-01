هنية: لقائي مع ملادينوف والوفد المصري غير مسبوق والوضع بغزة يمر بمرحلة حساسة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: إن من غير المسبوق أن يعقد لقاء ثلاثي، بين حماس والأمم المتحدة ومصر، مؤكدا أن اللقاءات ستتواصل اليوم.وكان هنية عقد اليوم الجمعة، لقاءً جمع كلا من الوفد الأمني المصري، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بمدينة غزة.وقال في كلمة له، خلال افتتاح مسجد الشافعي بغزة:: إن هذا اللقاء يحمل مؤشرين: الأول، أن القضية الفلسطينية في بعدها السياسي، والوضع في غزة المتمثل بمسيرات العودة، تمر بفترة كبيرة وحساسة، والثاني، هو الاهتمام والمتابعة من المؤسسات التي تتحرك بشأن غزة والوضع الفلسطيني بشكل عام، والمتابعة الحثيثة من قبل الأمم المتحدة ومصر وقطر.وأكد هنية أن قضية فلسطين قضية مركزية، مشيرا إلى أن المشهد الفلسطيني يمر بمفترق طرق.