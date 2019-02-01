للمرة الأولى من نوعها..اجتماع بين ملادينوف وهنية ووفد مصري في غزة





وتدور المباحثات مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في مواضيع تتركز حول تفاهمات فصائل المقاومة مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنعُقد اليوم الجمعة في مدينة غزة، جمع كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ووفد أمني مصري.وقال هنية في تصريحات له: إن من غير المسبوق أن يكون هناك اجتماع يجمع حماس والأمم المتحدة مع مصر.ووصل اليوم الجمعة، عبر معبر بيت حانون/إيرز، ملادينوف، في مسعى لعدم حدوث تصعيد في قطاع غزةكما يتواجد في قطاع غزة، منذ أمس وفد أمني مصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، في قطاع غزة.