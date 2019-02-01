وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنهنأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمهورية اللبنانية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء، سعد الحريري .وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الوزارة إذ تفتخر وتعتز بمواقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة الداعمة والمساندة لقضايا شعبنا وحقوقه في المحافل كافة، وإذ تفتخر بالعلاقات الاخوية الفلسطينية اللبنانية التاريخية الصادقة وبوحدة الدم والمصير، فإنها تتمنى للبنان الشقيق كل التقدم والازدهار والاستقرار في ظل الحكومة الجديدة.