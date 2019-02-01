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مقتل 24 مقاتلا من مسلحي حركة الشباب بالصومال في غارة جوية

مقتل 24 مقاتلا من مسلحي حركة الشباب بالصومال في غارة جوية
حركة الشباب في الصومال
رام الله - دنيا الوطن
قُتل 24 شخصا من مسلحي حركة الشباب، اليوم الجمعة، إثر غارة جوية استهدفت مركزا للتدريب بإقليم هيران، بالصومال.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن وزير الأمن، في ولاية هيرشبيلي، عبد القادر جالي: أن المركز الذي تعرض للهجوم يقع في منطقة محاطة بالغابات، وتواجد فيه عناصر من مقاتلي الشباب لحظة الغارة الجوية.

ويأتي تصريح الوزير في وقت أعلنت فيه القيادة العسكرية الامريكية أفريكوم، يوم الخميس، عن غارة جوية استهدفت معسكرا للشباب في بلدة “سيبيلي” بإقليم هيران (وسط).

وقال مدير العمليات الجنرال جريج اولسون، "نحن طرف ضمن الجهود الحكومية والمجتمع الدولي لحماية الشعب الصومالي، وأن الغارة الجوية تأتي في سياق هذه الاستراتيجية لدعم حلفائنا وتعزيز الحرب ضد الإرهاب الدولي"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن "القوات الحكومية وحلفائها الدوليين سيواصلون عملياتهم لاستهداف معسكرات الارهابيين للقضاء عليهم من أجل منع تهديداتهم ضد الشعب الصومالي".

وتعد هذه الغارة التاسعة من نوعها التي استهدفت مسلحي حركة الشباب العام الجاري.

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