ترحيب عربي بإعلان الحريري تشكيلته الوزارية الجديدة

رام الله - دنيا الوطنرحبت دول عربية بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، تشكيلته الوزارية الجديدة، وذلك بعد ثمانية أشهر من المداولات.وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، إنه "يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مهنئا الحريري على نجاحه في إدارة المشاورات وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة".وشدد الأمين العام على أهمية "توفير الدعم السياسي والاقتصادي من مختلف الأطراف للحكومة الجديدة، ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد"، وفق ما نقلت (الأناضول).كما أعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن ترحيبها بتشكيل الحكومة اللبنانية، "بما يعزز من أمن واستقرار لبنان ويحقق مصلحة الشعب اللبناني".وبعث أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، برقيتي تهنئة إلى رئيسي البلاد ميشال عون، والحكومة سعد الحريري، بمناسبة الإعلان عن تشكیل الحكومة.وأعرب عن أمنياته لأعضائھا بالتوفیق لخدمة البلد ومزيد من العلاقات التاریخیة والوطیدة التي تربط البلدین، وفق وكالة الأنباء الكويتية.وتوصلت القوى السياسية في لبنان أمس، إلى تشكيلة حكومية تضم جميع الفصائل السياسية، تقدم بها الحريري إلى رئيس البلاد ميشال عون.وعقب مراسم التوقيع على التشكيلة الوزارية في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، أعلن الحريري أن أولى اجتماعات الحكومة ستنعقد السبت 2 شباط/فبراير الجاري.