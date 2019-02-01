دولي

كولومبيا تعثر على جثث 12 مهاجرا أفريقيا

كولومبيا تعثر على جثث 12 مهاجرا أفريقيا
مهاجرون أفارقة
رام الله - دنيا الوطن
عثرت القوات البحرية على جثث 12 مهاجرا أفريقيا، بينهم سبعة أطفال، لقوا حتفهم إثر غرق قارب في البحر الكاريبي، وفق ما مصدر بوكالة الهجرة في كولومبيا.

وقال المصدر: إن واقعة الغرق حدثت في وقت مبكر يوم الأحد ولم يعرف سببها. 

وكان المهاجرون يسافرون دون تأشيرات ويتم نقلهم من قبل مهربين إلى بنما، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقال المصدر إن ناجين أبلغوا الوكالة، بأن القارب كان يحمل حوالي 30 شخصا لا يزال بعضهم في عداد المفقودين.

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