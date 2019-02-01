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الإمارات تنفي استهدافها "دولا صديقة" أو مواطنين أمريكيين في برنامج للتجسس

الإمارات تنفي استهدافها "دولا صديقة" أو مواطنين أمريكيين في برنامج للتجسس
وزير الخارجية الإماراتي قرقاش
رام الله - دنيا الوطن
نفت الإمارات على لسان وزير خارجيتها، استهدافها "دولا صديقة" أو مواطنين أمريكيين في برنامج للتجسس الإلكتروني.

وسأل صحفيون قرقاش في إفادة بنيويورك عن المشروع، أقر بأن بلاده لديها "قدرة إلكترونية"، لكنه نفى استهداف مواطنين أمريكيين أو دول تجمعها ببلاده علاقات طيبة.

وأضاف وفق ما نقلت وكالة رويترز: "نحن نعيش في جزء صعب جدا من العالم. يتعين علينا أن نحمي أنفسنا... نحن لا نستهدف دولا صديقة ولا نستهدف المواطنين الأمريكيين".

وخلص تحقيق لرويترز نشرته يوم الأربعاء، إلى أن الإمارات استخدمت مجموعة من المتعاقدين الأمريكيين في مجال المخابرات للمساعدة في عمليات تسلل إلكتروني لاستهداف حكومات منافسة ومعارضين ونشطاء حقوقيين. وشكل المتعاقدون، وهم ضباط مخابرات سابقون، الجانب الرئيسي من برنامج تجسس يدعى ”مشروع ريفين“.

وذكر ضباط سابقون ووثائق للبرنامج اطلعت عليها وكالة الأنباء العالمية، أن المشروع استهدف أيضا الأمريكيين وهواتف آيفون الخاصة بموظفي سفارات فرنسا وأستراليا وبريطانيا.

ورفضت أبل التعليق ولم ترد على الفور على طلب للتعقيب يوم الخميس، كما رفضت السفارتان الفرنسية والبريطانية في واشنطن التعليق. 

ورفضت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية التعقيب، فيما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق.

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