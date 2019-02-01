شؤون فلسطينية

27 مرشحاً يتنافسون على مقاعد غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس غدا

27 مرشحاً يتنافسون على مقاعد غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس غدا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية
والصناعية، اليوم الجمعة، أن 27 مرشحاً سيتنافسون، غدا السبت، على مقاعد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس البالغة 13 مقعدا. 

وبينت اللجنة أن (2862) ناخباً يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في عملية الاقتراع التي ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مدرسة الكندي.

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