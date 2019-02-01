27 مرشحاً يتنافسون على مقاعد غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس غدا





وبينت اللجنة أن (2862) ناخباً يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في عملية الاقتراع التي ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مدرسة الكندي.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجاريةوالصناعية، اليوم الجمعة، أن 27 مرشحاً سيتنافسون، غدا السبت، على مقاعد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس البالغة 13 مقعدا.