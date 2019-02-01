الأمم المتحدة: قطاع غزة ما زال يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة

جاء ذلك في تقرير صدر اليوم الجمعة، بشأن الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرة إلى الصعوبة التي يتعرض لها النظام الصحي في مواجهة العدد الكبير من الإصابات، التي تأتي نتيجة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية ومناطق التماس مع الاحتلال.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن هناك نقصا في الإمدادات الطبية، بالقطاع، والنظام الصحي يواجه أيضًا مخاوفَ شديدةً بشأن الطاقة، مع تعطّل تقديم الخدمات الصحية في بعض المستشفيات والعيادات.



وأوضح أنه حتى نهاية العام المنصرم، كانت نسبة 42% من الأدوية الأساسية قد وصلت مخزوناتها إلى الصفر.



ودعا دوجاريك، الدول الأعضاء، إلى تقديم الدعم المستمر لشعب غزة، إذ ستكون هناك حاجة إلى 148 مليون دولار أخرى، لأنشطة النقد مقابل العمل خلال عام 2019.



رام الله - دنيا الوطنقالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة: إن قطاع غزة ما زال يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة.