دولي

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في حادثة سرقة سلاح من قاعدة (ناحال عوز)

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في حادثة سرقة سلاح من قاعدة (ناحال عوز)
قاعدة إسرائيلية عند الحدود مع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن الجيش فتح تحقيقا في حادثة سرقة سلاح M-16 من قاعدة (ناحال عوز) شرق قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر موقع (واللا) أن حادثة السرقة جاءت، على الرغم من ارتفاع مستوى اليقظة والتأهب بسبب قرب القاعدة من قطاع غزة.

وأضاف: أن الجيش فتح تحقيقا مع الجنود، وتم اعتقال مشتبه به في السرقة.

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