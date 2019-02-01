الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في حادثة سرقة سلاح من قاعدة (ناحال عوز)
رام الله - دنيا الوطن
قال وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن الجيش فتح تحقيقا في حادثة سرقة سلاح M-16 من قاعدة (ناحال عوز) شرق قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي.
قال وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن الجيش فتح تحقيقا في حادثة سرقة سلاح M-16 من قاعدة (ناحال عوز) شرق قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي.
وذكر موقع (واللا) أن حادثة السرقة جاءت، على الرغم من ارتفاع مستوى اليقظة والتأهب بسبب قرب القاعدة من قطاع غزة.
وأضاف: أن الجيش فتح تحقيقا مع الجنود، وتم اعتقال مشتبه به في السرقة.
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