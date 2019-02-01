الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في حادثة سرقة سلاح من قاعدة (ناحال عوز)





وذكر موقع (واللا) أن حادثة السرقة جاءت، على الرغم من ارتفاع مستوى اليقظة والتأهب بسبب قرب القاعدة من قطاع غزة.





وأضاف: أن الجيش فتح تحقيقا مع الجنود، وتم اعتقال مشتبه به في السرقة.





رام الله - دنيا الوطنقال وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن الجيش فتح تحقيقا في حادثة سرقة سلاح M-16 من قاعدة (ناحال عوز) شرق قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي.