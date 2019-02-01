حماس تعلّق على لقاء الرئيس عباس بوفد إسرائيلي

واستقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء الخميس، وفداً اقتصادياً إسرائيليا ضم ثلاثين اقتصاديا من مؤسسة "كسر الجمود الاسرائيلية"، برئاسة رجل الاعمال شموئيل ميتار.



وأكد الرئيس، موقف القيادة الفلسطينية الثابت بالعمل من أجل تحقيق حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتعمل مؤسسة "كسر الجمود" تعمل على تعزيز فرص تحقيق اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس حل الدولتين، وتؤكد وجود شريك فلسطيني لإتمام حل الدولتين.



رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة حماس اليوم الجمعة، على لقاء الرئيس محمود عباس مع مجموعة من الإسرائيليين أمس، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.وقال القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر (تويتر): "لقاء محمود عباس مع مجموعة من الإسرائيليين وتصريحاته لهم بأن المهم هو توفير الأمن للإسرائيليين تعكس حالة الترابط المصيري مع الاحتلال وأن المشروع الوطني لا يعني له الا خنق غزة والانفصال عنها" وفق تعبيره.