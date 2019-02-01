رسميا.. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توقف مساعداتها للضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي اليوم الجمعة: إن جميع المساعدات الأميركية المقدمة للضفة الغربية وقطاع غزة توقفت رسميا.وقال المسؤول: إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.‭‬‬‬وذكر المسؤول وفق لرويترز: "أنهينا بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (الأمريكي) في الضفة الغربية وغزة".وتابع المسؤول: "كل مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت" مضيفا أنهم لا يتخذون حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة.وتم تمرير "قانون مكافحة الإرهاب"صودق عليه في (الكونغرس) الأمريكي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ويشترط هذا "القانون" تقديم المساعدات الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية والفلسطينيين بشكل عام، بوقف صرف رواتب ومخصصات الأسرى والجرحى والشهداء وعائلاتهم.