دولي

ترجيحات بإعلان ماندلبليت عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر الجاري

ترجيحات بإعلان ماندلبليت عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر الجاري
نتنياهو وزوجته
رام الله - دنيا الوطن
قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، رفض طلب محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إرجاء نشر قراره بشان ملفاته إلى ما بعد الانتخابات. 

وسينهي مندلبليت المداولات مع الطاقم الموسع في ملفات نتنياهو الثلاثة، خلال هذا الشهر، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

ومن المتوقع أن يُصدر مندلبليت الشهر الجاري، قراره في مسألة تقديم رئيس الوزراء للمحاكمة من عدمه. 

وكان نتيناهو أصدر بيانا يتهم المستشار القانوني للحكومة بالرضوخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام. 

وبدوره قال عضو (الكنيست) من حزب (الليكود) ميكي زوهار: إنه يخشى من رضوخ ماندلبليت لضغوط وسائل الإعلام واليسار مما سيقضي إلى الإطاحة برئيس الوزراء، بشكل غير ديمقراطي.

وأضاف: أن ضغوط اليسار على ماندلبليت عنيفة وتنطوي على البلطجية، وفق تعبيره، وحسب ما نقلت الإذاعة.

أخبار ذات صلة

حزب العمل يسعى لاستبدال حكومة نتنياهو في الانتخابات المقبلة

حزب العمل يسعى لاستبدال حكومة نتنياهو في الانتخابات المقبلة

مسؤول: أمريكا ستتخذ إجراء إذا خرقت تركيا العقوبات على فنزويلا

مسؤول: أمريكا ستتخذ إجراء إذا خرقت تركيا العقوبات على فنزويلا

ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان

ترامب: سأسحب قواتنا من أفغانستان إذا توصلنا لاتفاق مع طالبان

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تنشئ آلية خاصة للتجارة مع إيران

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تنشئ آلية خاصة للتجارة مع إيران

كيري: الولايات المتحدة لن تتحمل ولاية ثانية لترامب

كيري: الولايات المتحدة لن تتحمل ولاية ثانية لترامب

بومبيو: اجتماع ترامب وكيم سيكون في مكان ما بآسيا

بومبيو: اجتماع ترامب وكيم سيكون في مكان ما بآسيا

البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسا &#34;شرعيا&#34; لفنزويلا

البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسا "شرعيا" لفنزويلا

شبهات فساد تحاصر &#34;نفتالي بينيت&#34; والشرطة تحقق

شبهات فساد تحاصر "نفتالي بينيت" والشرطة تحقق

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته قطع يشتبه أنها أثرية في نابلس

الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته قطع يشتبه أنها أثرية في نابلس

مركز &#34;الحوراني&#34;: 11 شهيداً و1200 جريح الشهر الماضي

مركز "الحوراني": 11 شهيداً و1200 جريح الشهر الماضي

العثور على جثة فتاة جنوب الخليل والشرطة تحقق

العثور على جثة فتاة جنوب الخليل والشرطة تحقق

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في الضفة الغربية

ناشط حقوقي: نخشى من مطالب ضم مدينة الخليل للاحتلال الإسرائيلي

ناشط حقوقي: نخشى من مطالب ضم مدينة الخليل للاحتلال الإسرائيلي

الشرطة تلقي القبض على شخصين سلبا مركبة مواطن بنابلس

الشرطة تلقي القبض على شخصين سلبا مركبة مواطن بنابلس

باحث: رسالتان وراء إنهاء نتنياهو عمل بعثة المراقبين الدوليين بالخليل

باحث: رسالتان وراء إنهاء نتنياهو عمل بعثة المراقبين الدوليين بالخليل

معايعة تطلع رئيسة مالطا على اخر التطورات السياسية

معايعة تطلع رئيسة مالطا على اخر التطورات السياسية

منوعات

دينا: أقبل تمثيل دور شاذة جنسياً وأرقص في حفلات المثليين

دينا: أقبل تمثيل دور شاذة جنسياً وأرقص في حفلات المثليين

حسناء بوليوود &#34;آمي جاكسون&#34; ستدخل &#34;القفص الذهبي&#34; قريباً.. شاهد سعيد الحظ

حسناء بوليوود "آمي جاكسون" ستدخل "القفص الذهبي" قريباً.. شاهد سعيد الحظ

كندة علوش تشوّق جمهورها بصورة لطفلتها

كندة علوش تشوّق جمهورها بصورة لطفلتها

ما حقيقة إصابة محمد حداقي بجلطة دماغية؟

ما حقيقة إصابة محمد حداقي بجلطة دماغية؟

محمود الجندي: لو أحمد الفيشاوي ابني كنت تبرأت منه ولا علاقة له بالرجولة

محمود الجندي: لو أحمد الفيشاوي ابني كنت تبرأت منه ولا علاقة له بالرجولة

شاهد: بعد الاعتزال والحج زيزي مصطفى ترقص مجدداً وتتفوق على نجوى فؤاد

شاهد: بعد الاعتزال والحج زيزي مصطفى ترقص مجدداً وتتفوق على نجوى فؤاد

شاهد: رانيا يوسف تقدّم نصائح لمتابعيها بملابس النوم

شاهد: رانيا يوسف تقدّم نصائح لمتابعيها بملابس النوم

إعلامية مصرية تعرض نفسها ومواصفاتها كسلعة: &#34;اللي هيخطفني هو الكسبان&#34;

إعلامية مصرية تعرض نفسها ومواصفاتها كسلعة: "اللي هيخطفني هو الكسبان"

الظهور الأول لأنجلينا جولي مع براد بيت بعد غياب طويل

الظهور الأول لأنجلينا جولي مع براد بيت بعد غياب طويل

شاهد ماذا ارتدت ماريا كاري أخيراً في أول حفل فني لها بالسعودية

شاهد ماذا ارتدت ماريا كاري أخيراً في أول حفل فني لها بالسعودية

عربي

بعد 20 عامًا.. صحيفة &#34;المستقبل&#34; اللبنانية تودع القراء ورقيًا

بعد 20 عامًا.. صحيفة "المستقبل" اللبنانية تودع القراء ورقيًا

إسرائيل تحتفي بمسؤول سعودي

إسرائيل تحتفي بمسؤول سعودي

البرد يقتل عشرات الأطفال السوريين

البرد يقتل عشرات الأطفال السوريين

طالع الأسماء: زعماء لبنان يتفقون على الحكومة الجديدة

طالع الأسماء: زعماء لبنان يتفقون على الحكومة الجديدة