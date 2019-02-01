ترجيحات بإعلان ماندلبليت عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر الجاري

قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، رفض طلب محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إرجاء نشر قراره بشان ملفاته إلى ما بعد الانتخابات.





وسينهي مندلبليت المداولات مع الطاقم الموسع في ملفات نتنياهو الثلاثة، خلال هذا الشهر، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.



ومن المتوقع أن يُصدر مندلبليت الشهر الجاري، قراره في مسألة تقديم رئيس الوزراء للمحاكمة من عدمه.





وكان نتيناهو أصدر بيانا يتهم المستشار القانوني للحكومة بالرضوخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام.





وبدوره قال عضو (الكنيست) من حزب (الليكود) ميكي زوهار: إنه يخشى من رضوخ ماندلبليت لضغوط وسائل الإعلام واليسار مما سيقضي إلى الإطاحة برئيس الوزراء، بشكل غير ديمقراطي.





وأضاف: أن ضغوط اليسار على ماندلبليت عنيفة وتنطوي على البلطجية، وفق تعبيره، وحسب ما نقلت الإذاعة.

رام الله - دنيا الوطن